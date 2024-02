Schiedsrichterin entscheidet Finale mit Münzwurf, dann blickt keiner mehr durch!

Kurz darauf war sich auch der indische Fußballverband sicher: "Wir sind die Champions", schrieb die AIFF in den sozialen Netzwerken .

Eigentlich hätte das Prozedere in der Folge wiederholt werden müssen, doch Schiedsrichterin Anjana Rai aus Nepal hatte offenbar noch andere Termine. Daher rief sie die beiden Kapitäne zu sich, um den Ausgang des Duells und den Gewinner des Wettbewerbs mit einem Münzwurf zu ermitteln.

Also wurden die Spielerinnen zum Elfmeterschießen gebeten, wo sich allerdings keine Schützin die fehlende Erfahrung ob des jungen Alters anmerken ließ. Alle 22 Akteure inklusive Torhüterinnen verwandelten ihren Strafstoß.

Nach einer frühen indischen Führung und dem späten 1:1-Ausgleich der Gastgeberinnen in ihrer Hauptstadt Dhaka ging die Partie in die Verlängerung, aber auch dort konnte kein Sieger ermittelt werden.

Am Donnerstagabend standen sich die Nachwuchs-Kickerinnen aus Bangladesch und Indien im Endspiel des von der South Asian Football Federation (SAFF) organisierten Nationen-Turniers gegenüber.

Die Gastgeberinnen waren mit dem Ausgang des Endspiels nicht einverstanden und protestierten gegen den Münzwurf. © Screenshot/X/MApodogan

Bei Bangladesch kam die Münz-Lotterie hingegen verständlicherweise gar nicht gut an. Noch auf dem Feld beschwerten sich die Spielerinnen, Trainer und Mitarbeiter lautstark über das ungewöhnliche Urteil der Unparteiischen.

Auch die Zuschauer verstanden die Welt nicht mehr und quittierten den Ausgang passenderweise mit eigenen Münz- und Flaschenwürfen auf das Feld.

"In all den Jahren, in denen ich Fußball schaue und kommentiere, ist es das erste Mal, dass ein Spiel durch Münzwurf entschieden wird", erklärte der hilflose Kommentator infolge des vermeintlichen Sieges der Inderinnen.



Über eine Stunde zogen sich die Proteste laut der indischen Nachrichtenagentur PTI hin, dann hatte der zuständige SAFF-Offizielle ein Einsehen.

Da weder das offizielle Regelwerk des südasiatischen Verbandes noch die internationalen Statuten der IFAB irgendwo einen Münzwurf zur Entscheidung vorsehen, wurden kurzerhand beide Mannschaften zum Gewinner des denkwürdigen Turniers erklärt.