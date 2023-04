Schiri verliert komplett die Nerven und tritt Spieler zwischen die Beine: Mega Sperre!

Mexiko - Da sind dem Unparteiischen aber mal so richtig die Sicherungen durchgebrannt! In einem mexikanischen Erstligaspiel kam es zu einer schier unfassbaren Szene um Schiedsrichter Fernando Hernández (39). Nun wird er lange gesperrt.

Einen unfassbaren "Fehltritt" leistete sich der mexikanische Unparteiische Fernando Hernández (39) im Spiel zwischen Club América und Club León FC. © IMAGO / Agencia-MexSport

Heftige Kritik, Fan-Wut und Drohungen: Schiedsrichter müssen sich in der heutigen Zeit viel anhören. Was nun in der höchsten mexikanischen Liga passierte, kann mit nichts gerechtfertigt werden.

Wie die britische Zeitschrift "The Sun" berichtete, ist es im Spiel zwischen Club América und Club León FC (Endstand 2:2) zu einem Vorfall gekommen, bei dem Schiedsrichter Fernando Hernández (39) zum unfreiwilligen Hauptdarsteller der Partie wurde.

Doch der Reihe nach: Leóns Innenverteidiger Jaine Barreiro (28) sollte nach einem Foulspiel verwarnt werden.

Doch sein Teamkollege, Lucas Romero (28), hatte offensichtlich Redebedarf und wollte die Entscheidung des 39-Jährigen nicht wortlos hinnehmen. Es folgte eine kurze, aber wilde Diskussion, in deren Folge der Schiri völlig die Beherrschung verlor und dem Gäste-Akteur in dessen Genitalien trat.

Der Mittelfeldspieler sackte schockiert zusammen und auch dem Unparteiischen selbst stand der Schreck über die eigene Aktion sichtlich ins Gesicht geschrieben.