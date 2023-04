Schluss mit der Protzerei für Jungstars: FC Liverpool führt strenge Auto-Klausel ein

Dieser Problematik ist sich der FC Liverpool bewusst und schlägt nun einen vorbildlichen Weg ein: Wie die Zeitschrift " Liverpool Echo " berichtet, soll den Jungprofis des Klubs von nun an vertraglich die Nutzung von Protz-Autos untersagt werden. Die Nachwuchsspieler würden demnach eine Auto-Klausel in ihren Verträgen vorfinden.

Dass Geld den Charakter eines Menschen verderben kann, ist hinlänglich bekannt. Die Tatsache, dass im Profifußball , vor allem in den Top-Ligen wie der englischen Premier League, horrende Gehälter gezahlt werden, wird für mehr und mehr junge Spieler zum Problem, sind sie doch besonders für Überschwänglichkeiten anfällig.

Jürgen Klopp (55) und dem FC Liverpool war in dieser Saison nicht sehr oft nach Lachen zumute. © Jon Super/AP/dpa

Der Klub selbst scheint diese Tugend bereits seit Jahren bestens mit Leben zu füllen. Wie gut der FC Liverpool mit dieser Linie fährt, zeigen Beispiele aus dem aktuellen Kader der Reds.

Vereinsgrößen wie James Milner (37), Jordan Henderson (32) oder Andy Robertson (29) kamen als junge Spieler allesamt in "demütigen" Autos auf das Trainingsgelände gefahren. An guten Vorbildern neben dem Platz mangelt es der Liverpool-Jugend also sicher nicht.

Doch bei allen bescheidenen Erfolgen außerhalb des Platzes ist Liverpool dennoch dringend auf bessere Zeiten auf dem Platz angewiesen. Für den aktuellen Tabellenachten läuft es in dieser Saison alles andere als geschmiert.

Möglicherweise helfen dem deutschen Coach des FCL, Jürgen Klopp (55), bald schon tugendhafte Nachwuchskräfte beim erneuten Angriff auf die Tabellenspitze.

Wenn dann auch noch viele bescheidene Autos vor dem Trainingsgelände stehen, hätte der FC Liverpool in doppelter Hinsicht alles richtig gemacht.