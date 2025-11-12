Schock beim Medizincheck: Fußball-Star bricht auf Ergometer zusammen

São Paulo (Brasilien) - Am Dienstagvormittag haben sich beim FC São Paulo dramatische Minuten abgespielt. Brasiliens Fußball -Star Oscar (34) befand sich gerade bei einem regulären Medizincheck, als er auf einem Fahrradergometer zusammenbrach. Mit Herzproblemen musste er sofort in eine Klinik eingeliefert werden.

Oscar (34) ist am Dienstag bei medizinischen Tests mit Herzproblemen auf dem Ergometer zusammengebrochen. © Imago / Fotoarena

"Bei Untersuchungen [...], die im Rahmen der Vorbereitungen für die Vorsaison 2026 durchgeführt wurden, zeigte der Sportler Oscar eine Komplikation mit Herzveränderungen und wurde umgehend von den Fachleuten des Vereins und dem medizinischen Team des Einstein Hospital Israelita, das vor Ort anwesend war, versorgt", hieß es in einem Statement seines Vereins.

Er sei anschließend schnellstmöglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort sei sein Zustand stabil und es würden weitere Untersuchungen durchgeführt, um eine genaue Diagnose feststellen zu können. Der 34-Jährige muss zur Beobachtung weiter in der Klinik bleiben.

Der Klub bat die Öffentlichkeit, von weiteren Nachfragen abzusehen. Offiziell pausiert der Offensivmann gerade aufgrund einer Wadenverletzung. Sein bisher letztes Pflichtspiel bestritt Oscar am 20. Juli in einem regulären Ligaspiel, das sein Verein mit 2:0 daheim gegen Corinthians São Paulo gewann.

Schon in der 16. Minute musste er ausgewechselt werden, da er einen Bruch eines Wirbels in der Lendenwirbelsäule erlitten hatte. Die Verletzung bremste ihn drei Monate lang aus, bevor er sich im Oktober die Blessur an der Wade zuzog.