Schon heute Abend geht es weiter: Italien zittert vor neuen Wettskandal-Enthüllungen!

Italien - Dem italienischen Fußball steht ein neuer Wettskandal ins Haus. Schon drei junge Nationalspieler stehen im Fokus der Ermittlungen und es drohen weitere Enthüllungen. Schon am Dienstagabend nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen England sollen weitere Namen fallen!

Ausgerechnet direkt nach dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen England am heutigen Dienstagabend will Corona im Fernsehen weitere Namen und Beweise veröffentlichen, wie er auf Instagram ankündigte!

Der Unternehmer, der erst kürzlich nach sieben Jahren Haft auf freien Fuß kam und inzwischen ein Portal namens Dillinger News (in Anspielung an den ersten Staatsfeind Nr. 1) betreibt, plant gerade seinen nächsten Schritt.

Sowohl Nicolò Zaniolo (24) als auch Sandro Tonali (23) wurden am Freitag, nur einen Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Malta, von der Nationalmannschaft nach Hause geschickt, weil die Staatsanwaltschaft auch gegen sie im Zusammenhang mit illegalen Wetten ermittelt.

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft zittert: Wer könnte noch in den Wettskandal verwickelt sein? © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ob sich die italienische Nationalmannschaft bei diesen Aussichten noch vernünftig auf den Fußball konzentrieren kann?

Eigentlich wäre alles für einen perfekten Fußballabend angerichtet: Im legendären Wembley-Stadion kommt es zur Neuauflage des EM-Finales von 2021. Italien steht dabei unter Druck: Verliert die Squadra Azzurra gegen die Three Lions, droht der Gang in die Play-offs. Ein Szenario, das der amtierende Europameister unbedingt vermeiden will!

Schließlich verpasste Italien bereits die letzten beiden WM-Turniere, die direkte Qualifikation für die EM ist eigentlich Pflicht.

Und so müssen die Azzurri es irgendwie schaffen, den Kopf für die Partie freizubekommen - wohl wissend, dass nach der Partie eventuell weitere Spieler nicht mehr zum Team zurückkehren werden.