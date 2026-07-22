Schwerer Schicksalsschlag nach WM-Debakel: Tragischer Unfall kostet Nationaltrainer seine Schwester

Neapel (Italien) - Vor wenigen Wochen scheiterte Vincenzo Montella (52) mit der Türkei sensationell nach nur zwei Spieltagen in der WM-Vorrunde . Nun muss der Coach privat einen noch viel größeren Schicksalsschlag verkraften: Seine Schwester ist an den Folgen eines Unfalls verstorben.

Türkei-Nationaltrainer Vincenzo Montella (52) durchlebt einen schweren privaten Schicksalsschlag. © Eugene Hoshiko/AP/dpa

Der türkische Fußballverband, dessen Cheftrainer Montella seit 2023 ist, gab den Tod der Italienerin am Mittwoch bekannt.

"Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, nach einem schweren Unfall in ihrem Haus im Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, verstorben ist", schrieb der TFF.

Schon am heutigen Mittwoch soll um 16.30 Uhr die Trauerfeier für Montella in Neapel stattfinden.

"Im Namen des türkischen Fußballverbands sprechen wir der Familie und den Angehörigen von Caterina Montella, insbesondere unserem Nationaltrainer Vincenzo Montella, unser aufrichtiges Beileid aus."

Was sich genau im Haus von Caterina Montella ereignet hatte, ließ der Verband offen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, habe die Schwester des Trainers jedoch tagelang in der Klinik um ihr Leben gekämpft.

Ihr Zustand sei von Beginn an sehr kritisch gewesen, es sei das Schlimmste zu befürchten gewesen. Der schlimmste Fall trat schließlich ein, in der Nacht zu Mittwoch habe sie den Kampf verloren.