Schwerer Schicksalsschlag nach WM-Debakel: Tragischer Unfall kostet Nationaltrainer seine Schwester
Neapel (Italien) - Vor wenigen Wochen scheiterte Vincenzo Montella (52) mit der Türkei sensationell nach nur zwei Spieltagen in der WM-Vorrunde. Nun muss der Coach privat einen noch viel größeren Schicksalsschlag verkraften: Seine Schwester ist an den Folgen eines Unfalls verstorben.
Der türkische Fußballverband, dessen Cheftrainer Montella seit 2023 ist, gab den Tod der Italienerin am Mittwoch bekannt.
"Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, nach einem schweren Unfall in ihrem Haus im Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, verstorben ist", schrieb der TFF.
Schon am heutigen Mittwoch soll um 16.30 Uhr die Trauerfeier für Montella in Neapel stattfinden.
"Im Namen des türkischen Fußballverbands sprechen wir der Familie und den Angehörigen von Caterina Montella, insbesondere unserem Nationaltrainer Vincenzo Montella, unser aufrichtiges Beileid aus."
Was sich genau im Haus von Caterina Montella ereignet hatte, ließ der Verband offen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, habe die Schwester des Trainers jedoch tagelang in der Klinik um ihr Leben gekämpft.
Ihr Zustand sei von Beginn an sehr kritisch gewesen, es sei das Schlimmste zu befürchten gewesen. Der schlimmste Fall trat schließlich ein, in der Nacht zu Mittwoch habe sie den Kampf verloren.
Türkischer Fußballverband steht hinter Vincenzo Montella
Erst Ende Juni war hatten Vincenzo Montella, der seiner Schwester sehr nahe gestanden haben soll, und die Türkei trotz der XXL-WM mit neuem Modus schon nach zwei Vorrundenspielen als Gruppenletzter festgestanden, die eigenen hohen Ansprüche konnten nicht erfüllt werden.
Trotzdem wollte der ehemalige italienische Nationalstürmer nicht zurücktreten, betonte, dass er noch genug Energie und Leidenschaft für den Job habe. Sein Vertrag läuft noch bis zur EM 2028.
Rückendeckung erhielt er dabei von Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoğlu (60), der betonte, dass man auch die jüngsten Erfolge wie die WM-Qualifikation oder den Sprung ins EM-Viertelfinale 2024 Montella zu verdanken habe.
"Wir werden sowohl zu den Spielern als auch zu ihrem Trainer stehen", sagte der 60-Jährige nach dem WM-Aus: "Wir tauschen niemals diejenigen aus, mit denen wir gemeinsam den Weg gegangen sind, gegen andere, die wir unterwegs treffen."
Titelfoto: Eugene Hoshiko/AP/dpa