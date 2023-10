Er lässt sie einfach links liegen: Italien-Schiri verweigert Handschlag und wird gesperrt!

Lecce (Italien) - Sexistisch oder einfach nur unhöflich? Das war die Frage nach einer Szene vor dem Spiel der italienischen Serie A zwischen US Lecce und US Sassuolo am vergangenen Freitag. Schiedsrichter Juan Luca Sacchi (38) verweigerte seiner Assistentin den Handschlag und wurde nun sogar bestraft. Es habe sich aber trotzdem lediglich um ein Missverständnis gehandelt.