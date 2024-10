Schiedsrichterin wehrt sich nach Sex-Video-Skandal: Üble Täuschung oder faule Ausrede?

Türkei - Die türkische Nachwuchs-Schiedsrichterin Elif Karaarslan (24) wurde wegen eines angeblichen Sex-Tapes lebenslang von ihrem Heimat-Verband gesperrt. Allerdings behauptet die Referee-Dame, dass sie in dem anzüglichen Video gar nicht wirklich mitgewirkt habe.

"Wenn man bedenkt, dass diese Video-Montage böswillig und vorsätzlich generiert wurde, stellt das eine Bedrohung für jeden dar, der in Zukunft mit ähnlichen Anschuldigungen konfrontiert wird", hieß es in dem Statement weiter.

Demnach sei die 24-Jährige nur "eine von vielen, die geschädigt werden. Hoffentlich bin ich die letzte", so die gebürtige Istanbulerin.

Karaarslan möchte das Urteil nun allerdings juristisch anfechten: "Ich habe einen langen Weg vor mir, aber ich werde ihn auf stärkste und robusteste Weise bewältigen", erklärte sie laut der britischen Boulevardzeitung " The Sun ".

Im Netz gewährt Elif Karaarslan (24) ihren Followern Einblicke in ihr Leben als Schiedsrichterin. © Screenshot/Instagram/elifkaraarslan_17

Wurde der jungen Unparteiischen also ganz übel mitgespielt und die Sanktion zu Unrecht verhängt? Die Reaktion des zweiten Beschuldigten macht dahingehend zumindest stutzig.

Erdemir, selbst ein früherer Süper-Lig-Schiri, hat die Vorwürfe laut der Sun nämlich keineswegs bestritten, nur die Veröffentlichung ohne seine Zustimmung sowie das umrühmliche Ende seiner Karriere bedauert.

"Meine Ehre in meiner Familie, in meinem sozialen Umfeld und in der Gemeinschaft der Schiedsrichter ist wie weggeblasen", teilte der 61-Jährige demzufolge mit. "Neben den finanziellen Verlusten ist der emotionale Schaden, den ich erlitten habe, unbeschreiblich."



Ob tatsächlich eine künstliche Intelligenz ihre Finger bei der Aufnahme im Spiel hatte, muss nun wohl ein Gericht entscheiden. Solange darf Karaarslan jedoch nicht mehr an die Pfeife.

Vor ihrer Schiri-Laufbahn hatte die Türkin übrigens eine Karriere als Fußballerin im Visier und kickte sogar im Nachwuchs von Besiktas, doch schwere Verletzungen beendeten den Traum früh.