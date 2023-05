Sie stalkte gleich mehrere Chelsea-Stars: Influencerin vor Gericht!

London - Verhängnisvolle Affäre! Ein Leben als Fußballprofi hat gewiss seine Vorzüge, doch ab und an wirft das Rampenlicht auch lange Schatten, wie drei Spieler des FC Chelsea im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren mussten.

Doch wie konnte es so weit kommen? Im November 2020 soll Chilwell die Blondine zu einer Party in sein Haus eingeladen haben. Dort habe sie Mount kennengelernt und anschließend einmal mit ihm geschlafen.

Am Mittwoch erschien Sloan vor dem Westminster Magistrates' Court in London und bekannte sich des Stalkings in zwei Fällen sowie der gewaltlosen Belästigung in einem Fall für schuldig, wie die Sun berichtete.

Der schottische Nationalspieler Billy Gilmour (21) stand von 2017 bis 2022 bei den Blues unter Vertrag und wechselte vor der aktuellen Saison zu Brighton & Hove Albion. © BEN STANSALL/AFP

Laut dem Bericht blieb Sloan mit dem Nationalspieler der "Three Lions" die darauffolgenden sechs Monate in Kontakt, bis Mount diesen schließlich abbrach.

Damit war die 22-Jährige aber offenbar überhaupt nicht einverstanden. In der Folge soll sie den "Blues"-Spielmacher zwischen dem 19. Juni 2022 und dem 28. Oktober 2022 mit Nachrichten bombardiert und dabei satte 21 Mal ihre Nummer gewechselt haben.

"Ich kaufe kein Essen mehr, damit ich weitere Telefonnummern kaufen kann", habe sie ihm sogar geschrieben. Außerdem soll Sloan ihn zu einer Entschuldigung gedrängt, sich dabei "Devil Baby" genannt, Collagen des Chelsea-Stars mit anderen Frauen erstellt und seine Familie in den Bildern verlinkt haben.

"Sie weiß, wo ich wohne und wo ich trainiere. Ich bin besorgt, dass sie am Trainingszentrum auftaucht, weil sie mich nicht mehr kontaktieren kann", gab Mount in einem vor Gericht verlesenen Statement an.

All das führte anscheinend nicht zum gewünschten Erfolg, weshalb die Netz-Berühmtheit ihren Opferkreis ausweitete und zuerst auch Gilmour und später noch Chilwell belästigte.



"Ich konnte nicht schlafen und musste auf Schlaftabletten zurückgreifen, die meine Leistungen beeinflusst haben", erklärte der Brighton-Profi. "Allein in einer neuen Stadt ohne Freunde und Familie, das war sehr isolierend. Ich habe diese Person nur einmal ganz kurz getroffen."

In der Anhörung am Mittwoch ließ Richterin Neeta Minhas durchblicken, dass die unbedachten Taten für Sloan sogar im Gefängnis enden könnten. Das Urteil wird am 20. Juni gefällt.