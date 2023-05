Sie ziehen die Notbremse! El Salvador bricht Meisterschaft nach Katastrophe ab

San Salvador - Nach der Massenpanik mit zwölf Todesopfern während eines Fußballspiels in El Salvador hat der nationale Fußballverband nun Konsequenzen gezogen. Die aktuelle Meisterschaft wird abgebrochen.

In El Salvador ist die Trauer noch immer groß. © MARVIN RECINOS / AFP

Der salvadorianische Fußballverband FESFUT und die Vereine der Primera División Clausura (1. Liga El Salvadors) haben sich darauf geeinigt.

"Wir haben beschlossen, die nationale Meisterschaft von El Salvador 2022–2023 abzubrechen", sagten die Parteien in der gemeinsamen Erklärung, wobei FESFUT separat hinzufügte, dass "es keinen Meister geben wird".

Der Verband schob außerdem die Verantwortung für das Unglück auf den Heimverein des Katastrophenspiels FC Alianza.

Am Dienstag ordnete der Verband bereits an, dass der FC Alianza für ein Jahr alle Heimspiele ohne Zuschauer bestreiten müsse. Außerdem wurde der Klub mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 US-Dollar (etwa 28.000 Euro) belegt.

Angekündigt wurde weiter, dass man zukünftig bessere Sicherheitsprotokolle durchsetzen will, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten!