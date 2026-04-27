27.04.2026 07:15 Skandal-Szenen in Spanien: Torhüter rastet nach Platzverweis komplett aus und boxt Gegenspieler um

Der ehemalige argentinische NationaltorwartEsteban Andrada hat für einen Skandal gesorgt, als er nach einem Platzverweis seinen Gegenspieler umboxte.

Von Tina Hofmann

Huesca (Spanien) - Die Handschuhe hatte er schon mal an, seine Boxeinlage war dann filmreif, aber auch extrem skandalös: Der ehemalige argentinische Nationaltorhüter Esteban Andrada (35) hat in der zweiten spanischen Fußball-Liga für einen Mega-Eklat gesorgt.

In dieser Szene faustet Torhüter Esteban Andrada (35) Gegenspieler Jorge Pulido (35) einfach um. © Screenshot/X/MrOffsider Der Keeper in Diensten von Real Saragossa sah in der Nachspielzeit des hitzigen Derbys bei SD Huesca in der Nachspielzeit zunächst die Gelb-Rote Karte. Er hatte Schiedsrichter Damaso Arcediano Monescillo (41) verbal bedrängt, als dieser auf dem Weg zum Bildschirm war, um sich eine Szene des Spiels noch einmal anzusehen. Das missfiel Huesca-Kapitän Jorge Pulido, den Andrade daraufhin zu Boden stieß. Daraufhin zückte der Unparteiische die Gelb-Rote Karte. Das konnte der Argentinier nicht fassen, stürmte los und boxte Pulido mit einem heftigen Fausthieb um. Der Innenverteidiger ging daraufhin zu Boden und musste behandelt werden, auf Bildern sah man schnell ein Veilchen unter dem Auge. Es kam zu einer völlig verrückten Rudelbildung, in deren Folge dann auch noch der Huesca-Torhüter Dani Jiménez (36) sowie Saragossa-Verteidiger Dani Tasende (25) glatt Rot sahen. Fußball International Die Karriere dieses ehemaligen RB-Leipzig-Stars ist jetzt ein großes Fragezeichen Das Sportliche trat angesichts dieser Ereignisse völlig in den Hintergrund, auch wenn Huesca im Abstiegskampf einen wichtigen 1:0-Sieg dank eines verwandelten Elfmeters durch Oscar Sielva (34) in der 65. Minute holte.

Verein kündigt Konsequenzen an, Esteban Andrada entschuldigt sich direkt nach dem Spiel