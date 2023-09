Skandalprofi bei erstem Auftritt für neuen Klub mit "Stirb"-Rufen empfangen!

Getafe (Spanien) - Es war sein erstes Pflichtspiel seit Januar 2022: Mason Greenwood (21) lief am Sonntagnachmittag zum ersten Mal im Trikot seines neuen Klubs FC Getafe auf. Doch dabei kam es direkt zum Eklat. Die Fans der Gastmannschaft CA Osasuna empfingen den Skandalprofi mit "Greenwood, stirb!"-Rufen!

Mason Greenwoods (21) eigentlich erfolgreiches Debüt für den FC Getafe wurde von Schmährufen getrübt. © IMAGO/Pressinphoto/Cesar Cebolla

Am letzten Tag der Transferperiode endete ein monatelanges Hin und Her: Der englische Ex-Nationalspieler Mason Greenwood verließ nach einer mehr als anderthalbjährigen Suspendierung Manchester United auf Leihbasis in Richtung Spanien zum FC Getafe.

Dort gab er nun sein Debüt für den LaLiga-Klub, als er in der 77. Minute gegen den CA Osasuna eingewechselt wurde. Doch das gefiel nicht allen: Die Gästefans stimmten einen "Greenwood, muérete!"-Chor [Deutsch: "Greenwood, stirb"] an, wie ein Video des "The Athletic"-Reporters Guillermo Rai auf X (ehemals Twitter) zeigt.

Daraufhin ernteten sie ein Pfeifkonzert der Getafe-Anhänger, die den Engländer ihrerseits lautstark bejubelten.

Und der 21-Jährige konnte trotz 20-monatiger Wettkampfpause zeigen, was er drauf hat: Beim Stand von 2:2 eingewechselt, konnte er direkt für Gefahr sorgen und holte einige Ecken heraus, von denen eine dann zum Siegtreffer seines neuen Klubs führte.