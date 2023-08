United-Fans protestieren gegen Greenwood-Rückkehr! Verein reagiert

Manchester - Nach rund eineinhalb Jahren soll bald eine Entscheidung darüber fallen, ob Mason Greenwood (21) wieder zurück in den Kader von Manchester United berufen wird oder nicht. Doch Fans des Klubs protestieren gegen seine Rückkehr.

Eine Gruppe weiblicher Fans schloss sich deshalb zusammen, um gegen eine Rückkehr Greenwoods in den Spielbetrieb zu protestieren.

Doch der Rechtsaußen ist weiterhin sehr umstritten, insbesondere, seitdem er wieder mit der Mannschaft trainiert und nach eineinhalb Jahren der Suspendierung nun die Aussicht auf eine Rückkehr in den Kader von Manchester United besteht.

In einem Statement, das die Gruppierung "Female Fans Against Greenwood's Return" auf Twitter veröffentlichte, forderten die Fans Manchester United dazu auf, den suspendierten Spieler nicht wieder in den Kader zu zurückzubeordern.

"Heute fordern wir weiblichen Fans von Manchester United, dass der Verein seiner Fürsorgepflicht gegenüber seinen weiblichen Fans und Mitarbeitern nachkommt und einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Gewalttaten gegen Frauen zeigt, indem er sich weigert, Mason Greenwood wieder in den Kader zu holen", heißt es in der Stellungnahme.

"Die Situation ist klar: Die Rücknahme von Greenwood legitimiert und normalisiert sexuelle Übergriffe und häusliche Gewalt. Es zeigt anderen Spielern und den Männern und Jungen, die zu ihnen aufschauen, dass der Missbrauch von Frauen akzeptabel ist, keine Konsequenzen hat und sie weder beeinträchtigt noch ihre Karriere zum Scheitern bringt."

Nachdem die Gruppe klarmacht, dass Greenwoods Verhalten kein "Fehler" gewesen sei, betont sie schließlich: "Diese Entscheidung ist ein Spiegelbild Ihrer Moral, davon, wer Sie als Individuen und als Menschen sind. Werden Sie auf der Seite der Täter oder der Missbrauchten stehen?"

Und schließt das Statement schließlich mit: "Die Geschichte wird Ihre Entscheidungen beurteilen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Wahl treffen."