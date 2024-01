So schlecht wie seit 20 Jahren nicht: Rom feuert Mourinho und ersetzt ihn durch Vereinslegende!

Rom (Italien) - Er führte die Roma zurück in die Erfolgsspur, doch inzwischen ist sein Glück aufgebraucht! Weil die AS Rom so schlecht dasteht wie seit 20 Jahren nicht, hat der italienische Klub Trainer José Mourinho (60) gefeuert. Ein Nachfolger steht schon bereit - und ist ein alter Bekannter!

Zweieinhalb Jahre lang stand er an der Seitenlinie der AS Rom, jetzt muss José Mourinho (60) seinen Hut nehmen. © Bernd Thissen/dpa

Drei sieglose Partien in Folge brachten das Fass zum Überlaufen: Wie der Klub am Dienstag offiziell bekannt gab, gehen die Roma und Mourinho ab sofort getrennte Wege. Auch die Assistenten von "The Special One" werden vor die Tür gesetzt.

"Wir möchten José im Namen von uns allen bei AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken", betonten die Klub-Eigentümer Dan und Ryan Friedkin.

"Wir werden seine Zeit bei der Roma immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass ein sofortiger Wechsel im besten Interesse des Vereins ist."

Dabei hatte die Zeit von Mourinho in Rom so erfolgreich begonnen: Im Sommer 2021 hatte er die Giallorossi übernommen und in seinem ersten Jahr auf Anhieb zum Titel in der Conference League geführt.



Damit krönte er sich zum ersten Trainer, der alle drei europäischen Wettbewerbe gewinnen konnte: Die Champions League holte er sowohl mit Inter Mailand als auch dem FC Porto, die Europa League sicherte er sich mit Manchester United.