Stadion statt Pflicht: Cristiano Ronaldo löst Polit-Skandal aus!

Nagasaki (Japan) - Arbeit schwänzen und ab ins Stadion? Der japanische Politiker Kengo Oishi (41) ließ ein offenbar wichtiges Meeting sausen, um Cristiano Ronaldo (38) am Ball zu bewundern. Bei seinen Wählern schoss er sich damit aber wohl eher ein Eigentor.

Cristiano Ronaldo (38, r.) kickte am 25. Juli gegen PSG. Politiker Kengo Oishi (41, nicht im Bild) sah das Testspiel im Stadion, weshalb ihm nun Ärger droht. © PAUL MILLER / AFP

Von der ganz großen Fußballbühne hat sich "CR7" mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zwar verabschiedet, doch der Superstar löst bei seinen treuen Fans immer noch große Faszination aus.

Das gilt offenbar auch für den Gouverneur von Nagasaki. Der sollte am 25. und 26. Juli dieses Jahres nämlich eigentlich an einer Konferenz in der Präfektur Yamanashi teilnehmen, besuchte stattdessen aber ein Match von Ronaldos Klub Al-Nassr, wie die japanische Zeitung Asahi Shimbun berichtet.

Demnach waren alle Gouverneure des Landes zu dem Treffen eingeladen, unter anderem standen die rückläufige Geburtenrate der Inselnation und globale Erwärmung auf der Agenda - bedeutende Themen also.

Oishi habe sich jedoch bereits nach der Einführungsveranstaltung am 24. Juli mit dem Verweis auf "offizielle Verpflichtungen" verabschiedet und daraufhin die Partie zwischen Al-Nassr und Paris Saint-Germain am 25. Juli in Osaka live im Stadion verfolgt.

Außerdem soll er am Tag darauf an einem Firmen-Event eines Sponsors von Ronaldo teilgenommen haben, bei dem auch noch ein Gespräch zwischen dem Politiker und dem portugiesischen Rekordnationalspieler arrangiert worden sei.