Streit auf Familienfeier: Ex-Nationalspieler gesteht Messerattacke auf Verwandten

Der niederländische Ex-Nationalspieler Quincy Promes hat nach mehreren Jahren eingeräumt, einen Verwandten mit einem Taschenmesser ins Bein gestochen zu haben.

Von Aliena Rein

Amsterdam (Niederlande) - Schon 2023 wurde der niederländische Fußballprofi Quincy Promes (34) zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er einen Verwandten mit einem Messer angegriffen und ins Bein gestochen haben soll, bisher schwieg er jedoch zu den Vorwürfen. Jetzt bricht der 50-malige Nationalspieler aber sein Schweigen und räumt die Tat ein!

Der 50-malige niederländische Nationalspieler Quincy Promes (34) räumte nach Jahren ein, einen Verwandten mit einem Messer angegriffen zu haben. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Mit einem neuen Anwaltsduo hat Promes, der 2025 aus Dubai an die Niederlande ausgeliefert wurde und seither gegen seine Haftstrafe vorgeht, seine Verteidigungsstrategie geändert. Bei der Einleitungsverhandlung seines Berufungsverfahrens ließ der 34-Jährige dem Telegraaf zufolge über seine Anwälte ausrichten, dass er 2020 bei einer Familienfeier "einmal mit einem Taschenmesser zugestochen" habe. Dem Angriff sei ein Streit über gestohlenen Familienschmuck vorausgegangen, es sei eine chaotische Situation gewesen. Promes habe in einem "plötzlichen Gefühlsausbruch" gehandelt und könne sich auf Notwehr berufen, sagte Carry Knoops, Rechtsbeistand des Oranje-Kickers. Um den psychischen Zustand Promes' zu untersuchen, bevor dieser das Messer gezückt hatte, werde ein forensischer Sachverständiger hinzugezogen. Fußball International Schock-Szene in Italien: Fußball-Profi sackt mitten im Spiel auf dem Rasen zusammen Zunächst war die Rede davon gewesen, dass es sich um Promes' Neffen gehandelt habe, das dementierte die Anwältin des Niederländers jedoch. Stattdessen handele es sich um einen entfernten Verwandten.

Quincy Promes ließ zwei Prozesse sausen und geht jetzt gegen die Urteile vor