Schlimmste Befürchtungen bei Ex-RB-Star Xavi bestätigt: "Am Boden zerstört"
London (England) - Als seine Schmerzensschreie über den Platz hallten, ließ das nichts Gutes erahnen. Jetzt bestätigt Xavi Simons (23) selbst die schlimmsten Befürchtungen: Der WM-Traum des niederländischen Stars ist ausgeträumt.
Auf Instagram löschte der 23-Jährige alle vorhandenen Beiträge, ließ nur ein in schwarz gehaltenes Foto stehen, das ihn im Trikot seines Klubs Tottenham Hotspur zeigt.
"Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genauso an", schrieb der Mittelfeldspieler zu dem Bild: "Meine Saison ist jäh zu Ende gegangen und ich versuche gerade, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt bin ich am Boden zerstört. Nichts davon ergibt einen Sinn."
Simons war am Samstag beim Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers bei einem Zweikampf am eigenen Strafraum zu Boden gegangen und hatte sich schreiend das Knie gehalten. Er konnte den Platz nicht selbstständig verlassen, sondern musste auf einer Trage vom Feld und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.
Diese Szene kostete den Niederländer jedoch nicht nur den Rest der Saison mit den abstiegsbedrohten Spurs, sondern auch die WM-Teilnahme.
"Alles, was ich wollte, war, für mein Team zu kämpfen, und nun wurde mir diese Möglichkeit genommen … zusammen mit der Weltmeisterschaft. Die Chance, mein Land diesen Sommer zu vertreten … einfach weg", war Simons untröstlich.
Xavi Simons erleidet Kreuzbandriss und fällt mindestens ein halbes Jahr aus
Sein Debüt für die niederländische Nationalmannschaft hatte der frühere RB-Leipzig-Star ausgerechnet bei der WM 2022 gegeben, als er im Achtelfinale gegen die USA zu einem Kurzeinsatz kam, weitere WM-Spiele werden nun aber erst einmal nicht folgen.
Es werde dauern, bis er seinen Frieden mit der Situation machen könne, erklärte der 23-Jährige, dennoch wolle er weiterhin der bestmögliche Teamkollege sein und seine Mannschaft auch aus der Verletzung heraus weiter unterstützen: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir diesen Kampf gemeinsam gewinnen werden."
Tottenham bestätigte inzwischen, dass der 23-Jährige sich das Kreuzband gerissen hat. Damit fällt Simons mindestens ein halbes Jahr aus und verpasst nicht nur den Rest der Saison und die WM, sondern auch den Start in die kommende Spielzeit.
Er zähle die Tage, bis er wieder auf dem Platz stehen könne, schrieb der Verletzte selbst: "Habt Geduld mit mir."
Titelfoto: Nick Potts/PA Wire/dpa