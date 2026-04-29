Ist das bitter! Ex-RB-Star Timo Werner in topform - doch jetzt dieser Rückschlag!
San Jose (Kalifornien) - Er erlebt aktuell so etwas wie seinen zweiten Frühling, führte die San Jose Earthquakes mit seinen Treffern an die Tabellenspitze der MLS. Nun musste RB Leipzigs Winterwechsel Timo Werner (30) einen herben Rückschlag hinnehmen.
Beim Pokal-Achtelfinale des US Open Cups gegen Minnesota United in der Nacht zum Mittwoch verletzte sich der Stürmer schon früh, hielt sich den Oberschenkel und blieb am Seitenrand liegen.
Schnell war klar: hier geht es nicht weiter! Werner wurde schon in der 34. Minute gegen Jack Skahan (28) ausgetauscht. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus. Möglicherweise war die Auswechslung nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Immerhin: die Earthquakes holten auch ohne den Deutschen Angreifer den Sieg. 4:2 hieß es am Ende, die nächste Runde im Pokal ist eingetütet.
Werner, der zuletzt mit einem Doppelpack glänzte und immer besser in Amerika zurechtkommt, will da spätestens wieder dabei sein.
In den kommenden Wochen stehen für die kalifornische Mannschaft einige Highlights auf dem Programm.
Am 10. Mai beispielsweise treffen die Earthquakes auf den Tabellennachbarn Vancouver Whitecaps. Es wird also ein Spitzenspiel gegen den Klub von Werners Ex-Nationalmannschaftskollege Thomas Müller (36) geben. Das mediale Interesse wird da natürlich groß sein.
Schon der zweite lange Ausfall innerhalb kürzester Zeit?
Auch wenn Timo Werner noch nicht lange in der MLS bei San Jose kickt, wäre es jetzt schon der zweite Ausfall innerhalb kürzester Zeit.
Bereits im März hatte der Goalgetter muskuläre Probleme, musste 23 Tage pausieren und verpasste zwei Partien der Kalifornier. Gut möglich, dass Trainer Bruce Arena (74) also kein Risiko eingehen und Werner am Samstag beim Spiel gegen Toronto FC schonen wird, damit er für das Topspiel gegen die Whitecaps vielleicht wieder fit ist.
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