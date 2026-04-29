Ist das bitter! Ex-RB-Star Timo Werner in topform - doch jetzt dieser Rückschlag!

San Jose (Kalifornien) - Er erlebt aktuell so etwas wie seinen zweiten Frühling, führte die San Jose Earthquakes mit seinen Treffern an die Tabellenspitze der MLS. Nun musste RB Leipzigs Winterwechsel Timo Werner (30) einen herben Rückschlag hinnehmen.

Timo Werner (30) kommt Woche für Woche in Amerika besser in die Spur. Nun könnte eine Verletzung ihn zurückwerfen. © CHRIS CARTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Beim Pokal-Achtelfinale des US Open Cups gegen Minnesota United in der Nacht zum Mittwoch verletzte sich der Stürmer schon früh, hielt sich den Oberschenkel und blieb am Seitenrand liegen.

Schnell war klar: hier geht es nicht weiter! Werner wurde schon in der 34. Minute gegen Jack Skahan (28) ausgetauscht. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus. Möglicherweise war die Auswechslung nur eine Vorsichtsmaßnahme.

Immerhin: die Earthquakes holten auch ohne den Deutschen Angreifer den Sieg. 4:2 hieß es am Ende, die nächste Runde im Pokal ist eingetütet.

Werner, der zuletzt mit einem Doppelpack glänzte und immer besser in Amerika zurechtkommt, will da spätestens wieder dabei sein.

In den kommenden Wochen stehen für die kalifornische Mannschaft einige Highlights auf dem Programm.

Am 10. Mai beispielsweise treffen die Earthquakes auf den Tabellennachbarn Vancouver Whitecaps. Es wird also ein Spitzenspiel gegen den Klub von Werners Ex-Nationalmannschaftskollege Thomas Müller (36) geben. Das mediale Interesse wird da natürlich groß sein.