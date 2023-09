Tolle Aktion der marokkanischen Nationalmannschaft: Blutspenden für Erdbebenopfer!

Marokko - Nach dem Erdbeben in Marokko ist das geplantes Qualifikations-Spiel des WM -Vierten gegen Liberia abgesagt worden. Die Spieler und Trainer nutzen die Zeit für eine Blutspende und helfen so.

Die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft steht zusammen und leistet nach dem verheerenden Erdbeben in der Heimat ihren Beitrag. © AFP

Marokkos Fußball-Nationalspieler und auch die Trainer haben nach dem Erdbeben in der Heimat zur Unterstützung Blut gespendet. In einer Story auf dem Instagram-Kanal der nordafrikanischen Auswahl wurden am Samstag diverse Profis kurz gezeigt, wie ihnen mit einer Kanüle im Arm Blut abgenommen wird. Auch Trainer Walid Regragui (47) spendete Blut.



"Im Moment geht es darum, diejenigen mit Blut zu versorgen, die sich in einer kritischen Lage befinden", hieß es in einem Instagram-Beitrag der Stiftung des ehemaligen Bundesliga-Spielers Achraf Hakimi (24).

"Blut zu spenden, ist die Verantwortung eines jeden, um so vielen Menschen wie möglich das Leben zu retten. Eure Hilfe ist unverzichtbar", hieß es weiter.