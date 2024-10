Trainer-Hammer in England! Thomas Tuchel übernimmt Three Lions

Wird künftig für die englische Nationalmannschaft an der Seitenlinie stehen: Thomas Tuchel (51) © Tom Weller/dpa

Der frühere Chefcoach des FC Bayern München tritt damit die Nachfolge von Gareth Southgate (54) an, der nach dem diesjährigen EM-Finale gegen Spanien zurückgetreten war.

Zuvor hatte unter anderem Sky Sports News vermeldet, dass sich die Gespräche zwischen dem Verband (FA) und Vertretern des gebürtigen Schwaben auf der Zielgeraden befinden würden.

Für die Three Lions ist der 51-Jährige der erste in Deutschland geborene Chefcoach - und reiht sich neben des im August dieses Jahres verstorbenen Schweden Sven-Göran Eriksson (†76) und Italiens Fabio Capello (78) in die Auflistung ausländischer Nationaltrainer.

Tuchel kennt die Insel aus dem Effeff, hatte er sich im Januar 2021 in Richtung Großbritannien aufgemacht, beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea die Zelte aufgeschlagen - und mit den Londonern gar die UEFA Champions League gewonnen.