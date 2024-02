Treuer Fan (85) am Boden zerstört, weil sein Verein wegzieht: "Habe nur noch ein paar Jahre übrig"

Tarent (Italien) - Es bricht ihm das Herz! Der italienische Drittligist Taranto FC renoviert in den kommenden beiden Jahren sein Stadion und weicht daher nach Teramo aus, das allerdings satte 450 Kilometer entfernt liegt. Ein loyaler Unterstützer machte seiner großen Trauer und Wut über den Umzug nun in einer bewegenden Rede Luft, die keinen Fußballfan kalt lassen dürfte.

Carmine (85) besucht die Spiele des Taranto FC schon seit vielen Jahren. Bald könnte aber damit Schluss sein. © Screenshot/X/FBAwayDays

Seit 1965 spielt der Klub aus der malerischen Hafenstadt Tarent am Ionischen Meer im Stadio Erasmo Iacovone. Benannt nach dem Stürmer, der die Rot-Blauen in den 1970er Jahren das einzige Mal vom Aufstieg in die erstklassige Serie A träumen ließ.

Mindestens so lange ist auch schon Anhänger Carmine dabei, doch dem 85-Jährigen droht seine große Liebe für längere Zeit entrissen zu werden.

Für den Umbau des heimischen Tempels haben die Verantwortlichen des Vereins nämlich keine andere Lösung als die zwischenzeitliche Umsiedlung ins fast fünf Autostunden weiter nördlich gelegene Teramo gefunden.

"Bitte, ich komme seit 75 Jahren ins Stadion", flehte Carmine mit zittriger Stimme in einem Interview, das anschließend im Netz viral ging.

"Ich bin Dauerkarteninhaber. Ich habe ein Recht darauf, die Spiele hier in Tarent oder wenigstens nur 40 Kilometer entfernt zu sehen", erklärte der Ur-Anhänger. "Ich darf nicht verpassen, was mich am Leben hält."