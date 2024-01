Unverschämtheit: Pfiffe beim spanischen Superpokal bei Trauer um Kaiser Franz!

Riad (Saudi-Arabien) - Bei einer Trauerzeremonie vor dem Halbfinale des spanischen Superpokals zwischen Real und Atlético Madrid in Riad (Saudi-Arabien) für die am Sonntag verstorbenen deutschen Fußballlegende Franz Beckenbauer (†78) kam es am Mittwochabend zu erheblichen Pfiffen durch das Publikum.