Verwirrung um Messi: Plant der PSG-Star im Sommer den Abflug?

Der Klub soll dem frischgebackenen Weltmeister von Katar ein Angebot über mindestens ein weiteres Jahr unterbreitet haben. Möglicher Knackpunkt bei den Verhandlungen: eine Gehaltskürzung, die die Franzosen aus Gründen des Financial Fairplay planten. Auf diese Weise will man offenbar drohenden Sanktionen durch die UEFA zuvorkommen.

Beim französischen Serienmeister PSG läuft derzeit nicht vieles nach Plan: Ergebniskrise in der Liga, Niederlage im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen die Bayern (0:1) und als wäre das alles nicht schlimm genug, müssen sich die PSG-Anhänger nun auch noch mit einem schwerwiegenden Transfer-Gerücht herumschlagen.

Neymar ist dem Argentinier nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern auch unverzichtbar für größere Erfolge. So wartet PSG nach wie vor auf den Gewinn der Champions League. Ein Weggang Neymars würde den WM-Sieger von 2022 ganz gewiss nicht zum Umdenken bewegen.

Allerdings: Auch um Neymar kursieren wilde Wechsel-Gerüchte! So berichtete " Le Parisien " bereits vor einigen Tagen vom Wechselwillen des Brasilianers. Der 31-Jährige soll beim FC Chelsea ganz oben auf der Transfer-Liste stehen.

Lionel Messi wird ebenso mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht, unter anderem mit Inter Miami, dessen Besitzer England-Ikone David Beckham (47) ist. Ein Wechsel in die Major League Soccer (MLS) hätte zudem den Vorteil, dass Messi und seine Familie sich dort bereits heimisch fühlen. Die Messis besitzen bereits ein prächtiges Anwesen in Miami und verbringen dort regelmäßig ihren Urlaub.

In Paris aber will man dennoch nicht klein beigeben und hofft nach wie vor auf einen Verbleib des argentinischen Superstars, wie Sportdirektor Luís Campos (58) "Téléfoot" verrät.

"Wir sind in Gesprächen. Ich kann das nicht verheimlichen, ich würde ihn gerne in diesem Projekt haben, damit er mit uns weitermachen kann", so Campos.