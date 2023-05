Verzweiflung bei Chelsea? Frank Lampard beordert 14-Jährigen ins Training!

London - Jugend forscht beim FC Chelsea ! Im Saisonendspurt der krisengeschüttelten "Blues" überrascht Interimstrainer Frank Lampard (44) mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Am Donnerstag stand plötzlich ein ganz frisches Gesicht auf dem Trainingsplatz.

Allerdings wird es höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen. Jugendspieler schnuppern regelmäßig bei der ersten Mannschaft rein, dass es nun den sehr jungen Holland getroffen hat, dürfte auch an der Abwesenheit der U21- sowie U18-Mannschaft der "Blues" liegen.

Das Talent wäre bei einem Einsatz in der Premier League ganze drei Jahre jünger als Chelseas bisheriger Rekordhalter Jody Morris (44), der 1996 im Alter von 17 Jahren debütierte.

Während einige Anhänger bereits das historische Debüt am Samstag gegen Nottingham Forest prophezeiten, verfielen Teile der Fangemeinde aufgrund des ohnehin aufgeblähten Kaders und der sportlich verzwickten Lage eher in Panik.

Eigentlich führt der Teenager die U14-Abteilung der Westlondoner als Kapitän aufs Feld, doch nun durfte er sich ziemlich unverhofft an der Seite von Kai Havertz (23), Joao Felix (23), Raheem Sterling (28) und Mykhaylo Mudryk (22) beweisen.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz (23, l.) und Chelsea konnten gegen Bournemouth nach sechs Pleiten endlich wieder gewinnen. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Die Saison der U21 ist schon beendet, die Akteure daher im Urlaub. Derweil befindet sich die U18 im Moment für zwei Freundschaftsspiele gegen den VfL Wolfsburg und RB Leipzig in Deutschland.

Holland und die U14 halten sich hingegen sowieso fast täglich auf dem Trainingsgelände in Cobham auf, was die Entscheidung von Lampard beeinflusst haben könnte.

Ob der Youngster unter dessen Nachfolger eine ähnlich vielversprechende Perspektive besitzt, bleibt abzuwarten. Noch hat der US-amerikanische Besitzer Todd Boehly (49) keinen Coach für die neue Saison präsentiert.

Vereinslegende Lampard wird die Zügel allerdings definitiv abgeben müssen. Der frühere Mittelfeld-Star startete seine zweite Amtszeit an der Stamford Bridge mit sechs Niederlagen am Stück und fuhr erst am vergangenen Wochenende gegen den AFC Bournemouth den ersten Dreier ein.

Durch den 3:1-Erfolg sicherte sich Chelsea bezeichnenderweise erst am 35. Spieltag den rechnerisch fixen Klassenerhalt. Als Tabellenelfter werden die Westlondoner zudem das internationale Geschäft verpassen. Und das, obwohl Boehly seit seiner Übernahme schon über 600 Millionen Euro in Neuzugänge investiert hat.

Immerhin wälzt der kriselnde Spitzenklub den finanziellen Druck nicht auf die Fans ab. Die "Blues" werden die günstigsten Dauerkartenpreise für Erwachsene zum zwölften Mal hintereinander nicht erhöhen, wie der Verein jüngst in einem Statement bekannt gab.