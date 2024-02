Vom Fußballer zum Drogenbaron: Ex-Profi muss 30 Jahre in den Knast!

Liverpool (England) - Auf dem Rasen blieb Wayne McKenzie (48) die große Karriere verwehrt, stattdessen machte er sich später in der Welt des illegalen Waffen- und Drogenhandels einen Namen. Nun zahlt der Engländer dafür den hohen Preis.

Die ins Land geschafften Drogen sollen einen Straßenverkaufswert von insgesamt mehr als zwei Millionen Pfund, also umgerechnet gut 2,3 Millionen Euro, gehabt haben.

Dort verkaufte das Duo die verbotenen Substanzen und Gegenstände demnach hauptsächlich an Kriminelle im Großraum Liverpool und Manchester weiter, einige Importe seien aber sogar bis nach Wales und London gelangt.

Der 48-Jährige aus Manchester wurde in der vergangenen Woche vor dem Liverpool Crown Court zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt, wie die britische National Crime Agency (NCA) bekannt gab.

Die Beamten fanden in der Wohnung von Wayne McKenzie (48) unter anderem teure Markenschuhe. © National Crime Agency

In den so sichergestellten Daten fand die NCA anschließend viele belastende Gespräche, die im Februar 2022 schließlich zur Verhaftung des ehemaligen Fußballers führten.

Unter anderem erzählte McKenzie in den Konversationen, dass seine letzte verkaufte Waffe "direkt an die Kinder in London" gegangen sei. Außerdem habe er auch verraten, wie er sein eingenommenes Geld wäscht.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten später mehrere versteckte Mobiltelefone, teure Anschaffungen, darunter zahlreiche Designer-Turnschuhe, sowie weitere Geldwäsche-Dokumente sicher.

"Unsere Ermittlungen haben diese kriminelle Familienbande zerschlagen, die den Straßen des Vereinigten Königreichs großen Schaden zugefügt hat. Die Straßen sind nun sicherer, da er hinter Gittern ist", erklärte Ermittlungsleiter Dean Wallbank.

McKenzie spielte Anfang der 1990er in der Jugend des englischen Klubs Huddersfield Town, ehe er es laut der BBC später in Skandinavien zwischenzeitlich sogar zum Profi schaffte.