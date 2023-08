Wegen seiner Liebe zum Fußball: Flüchtiger Mafioso nach elf Jahren geschnappt!

Korfu (Griechenland) - Kurze Freude, lange Strafe! Elf Jahre haben die italienischen Behörden nach dem verurteilten Verbrecher Vincenzo La Porta (60) gesucht. Am Ende wurde ihm seine Liebe für die SSC Neapel zum Verhängnis.

Die Meisterschaft der SSC Neapel wurde von den Fans frenetisch gefeiert - und führte außerdem zu der Verhaftung eines gesuchten Verbrechers. © Gregorio Borgia/AP/dpa

Mit dem 60-Jährigen konnte einer der gefährlichsten Kriminellen Italiens am Freitag auf der griechischen Insel Korfu gefasst werden, wie unter anderem die BBC berichtet.

La Porta soll demnach enge Verbindungen zu der in Neapel ansässigen Mafia-Organisation Camorra unterhalten. In Abwesenheit ist er in seinem Heimatland bereits wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Steuerhinterziehung und Betrugs zu einer Haftstrafe von 14 Jahren und vier Monaten verurteilt worden.

Über ein Jahrzehnt gelang es dem Mann, sich vor den Behörden zu verstecken, was offenbar auch mit der Erfolglosigkeit seines Herzensvereins zu tun hatte.

Denn die SSC Neapel hat sogar ganze 33 Jahre auf einen Meistertitel in der Serie A gewartet, bevor es Anfang Mai dieses Jahres endlich wieder so weit war.

Der "Scudetto" ließ die kampanische Metropole im Himmelblau des Maradona-Klubs erstrahlen, Tausende Fans zelebrierten den Triumph in den Straßen. Und auch La Porta feierte aus der Ferne mit.

"Was ihn verraten hat, war seine Leidenschaft für den Fußball und für Neapel", erklärte die neapolitanische Polizei in einem Statement.