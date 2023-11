Welttorhüter geht auf Polizisten los! Heftige Krawalle bei Spitzenspiel

Dabei prügelten die Beamten zum Teil mit Schlagstöcken auf die Unterstützer der Gäste ein, was selbst den Kickern der "Albiceleste" sichtlich missfiel. Zahlreiche Profis schritten deshalb in die Kurve, um die Situation zu beruhigen, wie in den TV-Bildern zu sehen war.

Auf dem Platz behielten Emi Martínez (31, 2.v.l.) und seine "Albiceleste" die Oberhand. © DANIEL RAMALHO / AFP

Sportlich lief es wesentlich besser für die Argentinier, denn Nicolás Otamendi (35) köpfte seine Mannschaft in der 63. Minute nach Vorarbeit von Giovani Lo Celso (27) mit dem goldenen Treffer des Tages zum knappen 1:0-Auswärtserfolg beim großen Rivalen.

Es war die erste Niederlage in der WM-Qualifikation vor heimischer Kulisse in der Geschichte der Seleção, die in der Schlussphase nach einer Roten Karte für den Ex-Hoffenheimer Joelinton (27) infolge einer Tätlichkeit auch noch in Unterzahl agieren musste.

Mit lediglich sieben Punkten belegt Brasilien derzeit nur den sechsten Platz in der Südamerika-Quali und wäre damit gerade so noch direkt für das Turnier 2026 in Kanada, Mexiko und den USA qualifiziert.

Derweil thront Argentinien um Kapitän Lionel Messi (36) mit jetzt 15 Zählern weiterhin an der Spitze und wird somit aller Voraussicht nach die Mission Titelverteidigung antreten können.