Wie Mario Götze: Ex-Talent Adrian Fein muss wegen seltener Krankheit lange pausieren!

Rotterdam (Niederlande) - Bittere Diagnose für Adrian Fein (24)! Im vergangenen Sommer wechselte das einst hochgehandelte Talent zu Excelsior Rotterdam in die niederländische Eredivisie, doch auch dort blieb der große Durchbruch bislang aus. Das könnte allerdings mit einer komplizierten Krankheit zusammenhängen.

Der Fall erinnert bestimmt nicht nur den 33-Jährigen an ein anderes Riesentalent: "Der deutsche Mittelfeldspieler Mario Götze, der unter anderem für die PSV spielte, hatte eine ähnliche Krankheit. Er hat es geschafft, sich vollständig davon zu erholen und auf das höchste Niveau zurückzukehren."

"Sein Arzt vergleicht die Krankheit mit einem Auto: Ohne Benzin im Tank springt der Motor nicht an", wird Excelsiors Technischer Direktor Niels van Duinen (33) im offiziellen Statement des Aufsteigers zitiert.

Auch sein Klub bestätigte den Befund mittlerweile auf der vereinseigenen Website . Der 24-jährige Mittelfeldspieler soll im nächsten halben Jahr in einer Uniklinik in Nordrhein-Westfalen behandelt werden.

Mario Götze (30) hat sich trotz seiner Erkrankung wieder in die deutsche Nationalmannschaft gearbeitet. © DANIEL ROLAND/AFP

Auch beim WM-Helden von Rio wurde 2017 eine sogenannte Myopathie diagnostiziert.

Götze (30) nahm viel Gewicht zu, litt häufig unter Muskelverletzungen und musste erst beim FC Bayern München und später bei Borussia Dortmund in der Folge zumeist auf der Bank ausharren, bevor eine Blutuntersuchung Klarheit schaffte.

Seitdem hat sich der 66-fache DFB-Kicker aber wieder zurückgekämpft. Schon in den Niederlanden fand er als PSV-Spielmacher zu alter Stärke, inzwischen gehört er bei Eintracht Frankfurt zum Stammpersonal.

Ein spezieller Ernährungsplan sowie Yoga sollen dem deutschen Weltmeister geholfen haben, wie der Focus vor einigen Monaten berichtete.

Auch Adrian Fein ist guter Dinge, dass es von jetzt an bergauf gehen wird: "Ich bemerke schon seit einiger Zeit, dass mein Körper nicht so ist, wie er sein sollte. Ich bin froh, dass die Ursache nun gefunden ist", so der gebürtige Münchner.

"Ich bin medizinisch in guten Händen und bin zuversichtlich, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen werde."