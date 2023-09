Wird "Kloppo" noch schwach? Saudis bereiten Weltrekord-Angebot vor!

Liverpool (England) - Die Zahlen, die am Deadline Day für Mohamed Salah (31) durch den Raum geisterten, erreichten bereits schwindelerregende Höhen. 100, 150, 175 Millionen Euro hieß es im Laufe des Transfer-Endspurts, am Ende blieb der FC Liverpool standhaft. Doch es bahnt sich das berüchtigte Angebot an, das Jürgen Klopp (56) & Co. einfach nicht ablehnen können.