Mehr Kohle als Ronaldo! Macht jetzt auch Klopp-Superstar Salah die Wüsten-Fliege?

Liverpool (England) - Das würde dem Ganzen wohl buchstäblich die Krone aufsetzen! Seit Jahren begeistert Mohamed Salah (31) die Fans des FC Liverpool mit spektakulären Dribblings und sensationellen Toren. Doch nun könnte Jürgen Klopp (56) seinen "Egyptian King" an das große Geld verlieren.

Verlässt Mohamed Salah (31) den FC Liverpool nach sechs Jahren und wechselt in die Wüste? © Danial Hakim/AP/dpa

Wie das spanische Portal Relevo berichtet, lockt Al-Ittihad aus Saudi-Arabien den 31-jährigen Flügelflitzer mit einem monströsen Gehalt, das sogar über dem von Superstar Cristiano Ronaldo (38) liegen soll.

Der pfeilschnelle Linksfuß stehe einem Wechsel inzwischen auch offen gegenüber, es habe demnach bereits ein erstes Gespräch gegeben.

Nach Informationen der arabischen Tageszeitung Arriyadiyah wollte Salah seinen erst im vergangenen Sommer bis 2025 verlängerten Vertrag an der Merseyside eigentlich erfüllen und auch Liverpool würde den Knipser an und für sich nicht so kurzfristig ziehen lassen.

Doch die "Reds" seien von der lukrativen Offerte des finanzkräftigen Klubs in Staatsfonds-Besitz so beeindruckt gewesen, dass sie die Tür für "informelle Verhandlungen" geöffnet hätten.

Laut dem Bericht wolle man den Deal bis zum 20. September noch irgendwie über die Bühne bringen. Erst dann schließt sich nämlich das saudische Transferfenster.

Die italienische Gazzetta dello Sport schreibt derweil über die Modalitäten, dass Al-Ittihad dem Premier-League-Giganten mittlerweile satte 115 Millionen Euro Ablöse biete und Salah einen Dreijahresvertrag über mindestens 200 Millionen Euro unterzeichnen solle.