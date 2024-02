WM-Held schlägt Lasterfahrer Schädel ein, jetzt muss er in den Knast!

London (England) - Seit Jahren brilliert Ilias Chair (26) in der zweiten englischen Liga, eine brutale Attacke dürfte ihm nun aber seine Karriere gekostet haben. Der marokkanische Nationalspieler wurde am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, soll der Mittelfeld-Star der Queens Park Rangers zusammen mit seinem Bruder Jaber und weiteren Freunden im Sommer 2020 an einer Bushaltestelle in Nordfrankreich in einen Streit mit dem Lastwagenfahrer Niels T. geraten sein.

Vorerst wird sich Ilias Chair (26, l.) wohl nicht mehr mit Superstars wie Kroatiens Luka Modric (38) messen. © Tom Weller/dpa

Der im belgischen Antwerpen geborene Sohn marokkanischer Eltern lernte sein sportliches Handwerk in der Jugend des Lierse SK, ehe er im Frühjahr 2017 in den Nachwuchs des Londoner Klubs QPR wechselte.

Dort gelang ihm nur ein halbes Jahr später der Durchbruch in den Herrenbereich, seit der Saison 2019/20 gehört der Rechtsfuß zum absoluten Stammpersonal bei den "Super Hoops" und zählt regelmäßig zu den Topscorern des Championship-Vertreters.

So auch in der aktuellen Saison, in der er es bislang auf vier Tore und fünf Vorlagen bringt. Erst am vergangenen Wochenende erzielte er den 1:0-Siegtreffer für die abstiegsgefährdeten Londoner im Duell mit Bristol City. Insgesamt steuerte er in 223 Partien 32 Treffer und 36 Assists bei.

Darüber hinaus stand er 13 Mal für Marokko auf dem Platz und auch im Kader der Überraschungsmannschaft, die es bei der WM 2022 sensationell ins Halbfinale schaffte.

Die Queens Park Rangers wollen derweil offenbar mit etwaigen Disziplinarmaßnahmen warten, bis das Urteil rechtskräftig ist: "Der Klub ist und war in regelmäßigem Kontakt mit dem Anwaltsteam von Ilias Chair bezüglich einer Anklage wegen Körperverletzung, die gegen ihn erhoben wurde."

"Das Gerichtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Klub wird daher zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", hieß es in einem Statement der Briten am Freitag.