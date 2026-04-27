Schlimmste Befürchtungen bei Ex-RB-Star Xavi bestätigt: "Am Boden zerstört"

London (England) - Als seine Schmerzensschreie über den Platz hallten, ließ das nichts Gutes erahnen. Jetzt bestätigt Xavi Simons (23) selbst die schlimmsten Befürchtungen: Der WM-Traum des niederländischen Stars ist ausgeträumt.

Xavi Simons (23) hatte sich am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers schwer am Knie verletzt - das WM-Aus für den Mittelfeld-Star der Niederlande. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Auf Instagram löschte der 23-Jährige alle vorhandenen Beiträge, ließ nur ein in schwarz gehaltenes Foto stehen, das ihn im Trikot seines Klubs Tottenham Hotspur zeigt.

"Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genauso an", schrieb der Mittelfeldspieler zu dem Bild: "Meine Saison ist jäh zu Ende gegangen und ich versuche gerade, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt bin ich am Boden zerstört. Nichts davon ergibt einen Sinn."

Simons war am Samstag beim Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers bei einem Zweikampf am eigenen Strafraum zu Boden gegangen und hatte sich schreiend das Knie gehalten. Er konnte den Platz nicht selbstständig verlassen, sondern musste auf einer Trage vom Feld und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Diese Szene kostete den Niederländer jedoch nicht nur den Rest der Saison mit den abstiegsbedrohten Spurs, sondern auch die WM-Teilnahme.

"Alles, was ich wollte, war, für mein Team zu kämpfen, und nun wurde mir diese Möglichkeit genommen … zusammen mit der Weltmeisterschaft. Die Chance, mein Land diesen Sommer zu vertreten … einfach weg", war Simons untröstlich.