Timo Werner ist ein Fußballgott?! Und schiebt sich sogar an Thomas Müller vorbei
San Jose (USA) - Timo Werners (30) Serie hält an! Mit seinen San Jose Earthquakes hat der Ex-Leipziger in der Nacht zu Donnerstag ein weiteres Tor erzielt und die Tabellenführung übernommen.
Gegen den Austin FC setzten sich die Kalifornier im heimischen PayPal Park mit 5:1 durch - nach 0:1-Halbzeitrückstand!
Das Tor von Joseph Rosales aus der 9. Minute konterte Jack Jasinski (58.).
Anschließend versenkte Werner einen Elfmeter (78.) zur erstmaligen Führung, gefolgt von Treffern seiner Teamkollegen Preston Judd (83., 88.) und Ousseni Bouda (85.).
Durch den achten Sieg im neunten Ligaspiel haben sich die Earthquakes bei einer Partie mehr auf dem Konto vorerst an Spitzenreiter Vancouver Whitecaps um den langjährigen Bayern-Spieler Thomas Müller (4 Tore in 8 Spielen) vorbei auf Rang eins der Western Conference geschoben.
Der 57-fache Nationalspieler Timo Werner hatte erst am Montag beim 4:1 beim Los Angeles FC seinen ersten Torerfolg verbucht und nun direkt nachgelegt. In der Nacht zu Sonntag geht's auswärts zum Tabellenvorletzten St. Louis City SC.
Titelfoto: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP