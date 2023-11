Zehn Karten, neun Tore, aber vier nicht anerkannt: Fußball-Wahnsinn auf der Insel

London (Vereinigtes Königreich) - Dieses Spiel hat Fußballfans auf der Welt mal wieder gezeigt, warum wir diesen Sport so lieben. Beim Londoner Stadtderby Tottenham gegen Chelsea verpassten es die Spurs am Montagabend, die Tabellenführung zurückzuerobern. Bei der 1:4-Niederlage wurden vier Tore nicht anerkannt!

Das Spiel Tottenham Hotspur gegen Chelsea London bot alles, was das Fußballherz begehrt. © John Walton/PA Wire/dpa

Auf dem Papier war Tottenham, der Ex-Klub von Harry Kane (30), klarer Favorit. In der Tabelle vor dem 11. Spieltag in der englischen Premier League standen die Londoner ungeschlagen mit 26 Punkten vor Arsenal und dem Titelverteidiger ManCity an der Tabellenspitze.

Die krisengebeutelten Blues dümpelten hingegen mit zwölf Punkten im Mittelfeld herum.

Zunächst ließ es Dejan Kulusevski (23) schon in der 6. Minute standesgemäß aussehen und erzielte das 1:0 für die Spurs. Es sollte zunächst das einzige gültige Tor bleiben. Der Abseitstreffer von Son Heung-min (31) in der 13. Minute wurde nicht anerkannt.

Auch Chelseas Raheem Sterling (28) traf in der 21. Minute irregulär. Sein Tor wurde wegen eines Handspiels nicht gegeben. Genauso erging es Nicolas Jackson (22), der auch nicht ausgleichen konnte.