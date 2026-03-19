Zigarre, Bier, Sonnenbrille: Abwehrspieler gibt legendäres Aufstiegs-Interview

Den Haag (Niederlande) - Aufstieg mit Stil! Am Dienstagabend machte ADO Den Haag mit einem 1:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des FC Utrecht nach fünf Jahren die Rückkehr in die niederländische Eredivisie perfekt. Anschließend lieferte Diogo Tomas (28) ein Interview für die Geschichtsbücher ab.

Diogo Tomas (28) feierte den Aufstieg von ADO Den Haag gebührend. © IMAGO / ANP

Mit Sonnenbrille, Heineken-Dose und einer dicken, qualmenden Zigarre stand der finnische Innenverteidiger nach der großen Party auf dem Rasen im Cars Jeans Stadion am Mikrofon von "ESPN NL".

Gespielt hatte der Abwehrmann zuvor übrigens nicht, ohnehin musste er sich diese Saison häufig mit der Rolle des Jokers begnügen. Für die Stimmung in der Kabine und bei den Fans auf den Rängen scheint der 28-Jährige allerdings elementar zu sein.

Das bemerkte auch der Reporter: "Beim Platzsturm kamen so viele Leute auf dich zu, um ein Foto mit dir zu machen und dir auf die Schulter zu klopfen. Du bist ein sehr beliebter Typ, oder?"

"Ja. Ich bin, wer ich bin", so die trockene Antwort des rauchenden Finnen.

Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, wollte der Journalist ihm auch ein Detail zu seiner Zukunft entlocken: "Wird es nächste Saison einen Tomas geben? Ich denke eher nicht?"

Die Vorlage, um von sich in der 3. Person zu sprechen, nahm der Defensivspezialist dankend an: "Tomas wird nächste Saison sein. Wir wissen nicht, wo Tomas sein wird, aber Tomas wird nächste Saison irgendwo sein", quoll es aus ihm heraus, ehe er sich beim Blick auf seine Kollegen ein Lächeln nicht mehr verkneifen konnte.