Zigarre, Bier, Sonnenbrille: Abwehrspieler gibt legendäres Aufstiegs-Interview
Den Haag (Niederlande) - Aufstieg mit Stil! Am Dienstagabend machte ADO Den Haag mit einem 1:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des FC Utrecht nach fünf Jahren die Rückkehr in die niederländische Eredivisie perfekt. Anschließend lieferte Diogo Tomas (28) ein Interview für die Geschichtsbücher ab.
Mit Sonnenbrille, Heineken-Dose und einer dicken, qualmenden Zigarre stand der finnische Innenverteidiger nach der großen Party auf dem Rasen im Cars Jeans Stadion am Mikrofon von "ESPN NL".
Gespielt hatte der Abwehrmann zuvor übrigens nicht, ohnehin musste er sich diese Saison häufig mit der Rolle des Jokers begnügen. Für die Stimmung in der Kabine und bei den Fans auf den Rängen scheint der 28-Jährige allerdings elementar zu sein.
Das bemerkte auch der Reporter: "Beim Platzsturm kamen so viele Leute auf dich zu, um ein Foto mit dir zu machen und dir auf die Schulter zu klopfen. Du bist ein sehr beliebter Typ, oder?"
"Ja. Ich bin, wer ich bin", so die trockene Antwort des rauchenden Finnen.
Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, wollte der Journalist ihm auch ein Detail zu seiner Zukunft entlocken: "Wird es nächste Saison einen Tomas geben? Ich denke eher nicht?"
Die Vorlage, um von sich in der 3. Person zu sprechen, nahm der Defensivspezialist dankend an: "Tomas wird nächste Saison sein. Wir wissen nicht, wo Tomas sein wird, aber Tomas wird nächste Saison irgendwo sein", quoll es aus ihm heraus, ehe er sich beim Blick auf seine Kollegen ein Lächeln nicht mehr verkneifen konnte.
Diogo Tomas mit Liebeserklärung an seine Mitspieler
Als der Reporter nachfragte, ob er sich einen Verbleib bei Den Haag vorstellen könne, wurde es dann fast noch etwas emotional.
"Alles ist möglich. Ich liebe meine Zeit hier, ich liebe diese Typen. Ich würde mit diesen Typen in den Krieg ziehen", schwärmte er von seinen Mitspielern, die sich das Interview-Spektakel längst nicht mehr entgehen lassen wollten.
Gemeinsam machte das Team vom deutschen Coach Robin Peter (38) den Aufstieg bereits satte sechs Spieltage vor Schluss klar, mit 74 Punkten thront Den Haag auf dem Spitzenplatz der Keuken Kampioen Divisie.
Titelfoto: IMAGO / ANP