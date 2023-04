Erneuter Verletzungsschock für Ibrahimovic: Muss er jetzt sogar seine Karriere beenden?

Denn vor dem Ligaspiel seines Klubs AC Mailand gegen US Lecce am gestrigen Sonntag zog er sich beim Aufwärmen eine Wadenverletzung zu - die offenbar so schwerwiegend ist, dass "Ibrakadabra" das Saison-Aus droht.

Hat Zlatan Ibrahimovic sein letztes Karrierespiel also bereits bestritten? In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob der schwedische Rekordtorschütze sich noch einmal zurückkämpfen will - oder die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt.