Zwei große Egos im Clinch: Balotelli zieht Ex-Kollege Zlatan auf!

Zlatan Ibrahimovic (42) beendete seine erfolgreiche Karriere im Sommer bei der AC Mailand. © GABRIEL BOUYS / AFP

Der Schnappschuss stammt aus der Saison 2009/10, als das "Enfant terrible" mit den Nerazzurri im Finale gegen den FC Bayern München die Königsklasse gewann. Zum Einsatz kam Balotelli dabei übrigens nicht.

Trotzdem ist der größtmögliche Erfolg im Vereinsfußball einer, der "Ibrakadabra" in seiner langen Titelliste stets gefehlt hat und nach seinem Karriereende im Sommer auch nicht mehr hinzukommen wird.

Insgesamt durfte sich der schwedische Rekordtorschütze über zwölf Meisterschaften in den Niederlanden, Italien, Frankreich und Spanien freuen, auf europäischer Ebene gelang aber "nur" der Triumph in der Europa League 2017 mit Manchester United.

Balotelli küsste hingegen auch den begehrten Henkelpott, sein letzter Liga-Triumph liegt allerdings schon mehr als elf Jahre zurück. Damals riss er den "Red Devils" das Edelmetall mit Manchester City in einem dramatischen Schlussakt am letzten Spieltag noch aus den Händen.

Immerhin scheint er sich in Adana wohlzufühlen. Schon in der Saison 2021/22 steuerte er 18 Tore in 31 Partien bei, nach seiner Rückkehr aus der Schweiz sind es bislang zwei Treffer in ebenso vielen Begegnungen.