Heimkehr nach Bayern geplant: Thomas Müller sagt "Tschüss Kanada" und "Hallo München"

München - Seit August dieses Jahres lebt der ehemalige FC-Bayern-Star Thomas Müller (36) in Kanada, um da beim Klub Vancouver Whitecaps durchzustarten. Doch den Münchner zieht es immer wieder nach Bayern - so auch zur Weihnachtszeit.

Thomas Müller (36) kommt zurück nach Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Für eine mögliche Rückkehr nach Deutschland hat der 36-Jährige vorgesorgt und legte sich eine Mietwohnung am Gärtnerplatzviertel in München zu. Zuvor lebte der Fußballer mit Ehefrau Lisa Müller hauptsächlich auf dem Gestüt Gut Wettlkam in Otterfing bei München.

In seinem aktuellen Newsletter verkündete Müller, für ihn "geht's natürlich zurück nach Deutschland in die Heimat". Und zwar schon bald in der Winterpause, die hier bei den Whitecaps nach den Play-offs beginnt.

Die spielfreie Zeit möchte Thomas Müller bei seinen Liebsten in Bayern verbringen. Denn auch Ehefrau Lisa zog nicht mit ihrem Mann nach Kanada, was zuletzt für viele Trennungsgerüchte sorgte.

Nach der Pause wird der 36-Jährige dann zurück zu seinem Team nach Vancouver fliegen. Vorher freue er sich auf "Familie, Freunde und die Weihnachtszeit, inklusive Weihnachtsschmankerl".

Denn die deutsche Küche liebt der Profi-Kicker besonders. "Ganz oben auf meiner Essensliste: Schupfnudeln mit Sauerkraut", schwärmte Müller.