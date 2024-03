Irrer Pokal-Auftritt: Trainer wechselt sich selbst ein und fliegt gleich wieder runter!

Krefeld - Der Pokal schreibt bekanntlich seine ganz eigenen Geschichten, am Niederrhein kam Mittwochabend eine kuriose hinzu. Nach dem späten Rückstand seines KFC Uerdingen wechselte sich Interimstrainer Levan Kenia (33) kurzerhand selbst ein, der ungewöhnliche Kniff ging aber leider nicht wirklich auf.

Für Levan Kenia (33) lief seine Selbsteinwechslung im Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen eher unglücklich. © IMAGO / eu-images

Beim Landespokal-Viertelfinale im Krefelder Grotenburg-Stadion schlug sich der Oberligist gegen den zwei Klassen höher kickenden Konkurrenten Rot-Weiss Essen zunächst sehr tapfer und ging in der 13. Minute sogar mit 1:0 in Front.

An der Seitenlinie sahen Kenia und Johannes Dahms (35) eine kämpferische Glanzleistung ihrer Truppe, die sie erst vor knapp zwei Wochen nach der Entlassung von Chefcoach Marcus John (49) interimsweise als Duo übernommen hatten.

Allerdings fand der Favorit im zweiten Durchgang in die Spur. Erst glich Lucas Brumme aus, dann köpfte der eingewechselte Cedric Harenbrock (25) nach einer Dreiviertelstunde auch noch zur 2:1-Führung für die Gäste ein.

Kenia hatte offenbar genug gesehen, sein letzter Trumpf war er selbst. Also warf er sich in Montur, beorderte Kapitän Florian Abel (34) an die Seitenlinie und flitzte persönlich auf den Rasen.

Doch der frühere georgische Nationalspieler und elffache Bundesliga-Akteur für den FC Schalke 04 brachte etwas zu viel Motivation mit auf den Platz. Keine sechs Zeigerumdrehungen später kassierte er für ein Foul umgehend den gelben Karton.

Und wiederum nur fünf Minuten danach meckerte er den Schiri so lautstark an, dass dieser ihn gleich wieder mit der Ampelkarte zum Zuschauen verdonnerte.