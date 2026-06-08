Kurz vor WM-Start: Ex-UEFA-Boss zeigt FIFA-Chef wegen "Verschwörung" an

Paris - Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini (70) hat in Frankreich Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) sowie fünf weitere frühere Schweizer Justiz- und Fußballfunktionäre eingereicht.

Vor einigen Jahren waren FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) und Ex-UEFA-Boss Michel Platini (70) noch dicke miteinander, inzwischen sind sie zerstritten. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Das teilte ein Sprecher Platinis wenige Tage vor dem Beginn der WM in den USA, Kanada und Mexiko mit, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Nach Ansicht des 70-Jährigen habe es eine Verschwörung gegeben, um seine Wahl zum FIFA-Präsidenten vor über zehn Jahren zu verhindern.

Der ehemalige französische Nationalspieler wirft den Beschuldigten demnach unter anderem falsche Anschuldigungen und unzulässige Einflussnahme vor. Neben der Strafanzeige wollen Platinis Anwälte auch eine Zivilklage gegen die FIFA auf Schadenersatz einreichen.

Ähnliche Vorwürfe hatte Platini bereits 2022 gegenüber den Schweizer Behörden erhoben.