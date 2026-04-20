Nur wenige Tage nach Geburt: Ehefrau von Regionalliga-Kicker verstorben
Homburg - Wenn der Fußball in den Hintergrund rückt: Regionalliga-Kicker Markus Mendler (33) ist privat von einem zutiefst erschütternden Schicksalsschlag getroffen worden. Wie sein Verein FC 08 Homburg am Sonntag öffentlich machte, habe er seine Ehefrau verloren.
"Tamara Mendler ist nach kurzer, schwerer Krankheit in der Nacht auf Samstag viel zu früh von uns gegangen", gab der Verein den Tod seiner nur ein Jahr jüngeren Gattin in einem Statement bekannt und offenbarte damit zugleich den herzzerreißenden Anlass für das Fehlen des früheren Junioren-Nationalspielers beim 1:1-Auswärtsremis gegen den FSV Frankfurt.
Besonders tragisch ist dabei der zeitliche Zusammenhang, da das Paar nach Angaben des Klubs erst kürzlich sein zweites Kind bekommen hatte: "Noch vor wenigen Tagen durfte sie ein gesundes Kind zur Welt bringen. Umso unfassbarer und schmerzlicher ist dieser schwere Verlust, der uns alle sprachlos zurücklässt", teilte der Viertligist aus dem Saarland mit.
Mit großer Anteilnahme wandte sich der Verein außerdem an die Hinterbliebenen und betonte: "In dieser dunklen und schweren Zeit gilt unser tief empfundenes Mitgefühl Markus, den beiden Kindern sowie allen Angehörigen."
Die Grün-Weißen machten zudem deutlich, dass man als Gemeinschaft in dieser Zeit fest zusammenstehe und Mendler sich der "uneingeschränkten Unterstützung sicher sein" könne: "Wir stehen geschlossen hinter ihm und werden ihm und seiner Familie in jeder erdenklichen Weise beistehen."
Drittligist 1. FC Saarbrücken trauert um Ex-Spielerin Tamara Mendler
Auch der 1. FC Saarbrücken, für den die 32-Jährige einst in der 2. Bundesliga aktiv war, zeigte sich tief erschüttert und nahm ebenfalls Abschied: "Tamara war über viele Jahre hinweg ein wichtiger Teil unserer Frauenmannschaft und hat mit ihrer Persönlichkeit den Verein nachhaltig geprägt. Auf und neben dem Platz war sie eine geschätzte Mitspielerin und ein Vorbild", erklärte der Drittliga-Klub via Instagram.
"Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden besonders bei ihrem Ehemann Markus Mendler, der unserem Verein ebenfalls als Spieler eng verbunden war, sowie bei ihren Kindern, allen Angehörigen und Freunden."
Titelfoto: IMAGO / Fussball-News Saarland