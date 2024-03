Oranje-Trainer mit harscher Kritik gegen RB-Star Xavi Simons: "Zu viel Risiko"

Leipzig/Amsterdam (Niederlande) - In die Schwärmereien über Xavi Simons (20) wollte sich Ronald Koeman (61) keineswegs einreihen – im Gegenteil. Der Bondscoach nahm sich den Jungstar von RB Leipzig vor dem Duell mit Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ RTL ) verbal so richtig vor.

In bisher 25 Bundesliga -Spielen verbuchte Simons sieben Tore und elf Vorlagen. In wenigen Monaten hat er sich trotz seiner Jugend zu einem Pfeiler des Leipziger Teams entwickelt.

Laut Ronald Koeman (61) mache es der zwölffache Nationalspieler oft zu kompliziert. Vermutlich eine Frage der Erfahrung. © Peter Dejong/ap/dpa

Kein Wunder, dass man bei RB gern länger Spaß an Simons hätte. Doch das Top-Talent ist von Paris Saint-Germain nur ausgeliehen – ohne Kaufoption.

In der französischen Hauptstadt wartet bereits eine Aufgabe auf Simons. Er soll den Abgang von Kylian Mbappé (25) im Sommer kompensieren. "Er hat die perfekten Qualitäten für das, was wir wollen. Er könnte natürlich eine sehr interessante Option für uns sein", sagte Trainer Luis Enrique (53) jüngst.

Das Erstaunliche an Simons Karriere ist eigentlich, dass er es überhaupt so weit gebracht hat. Nicht von der Begabung her, versteht sich. Doch der Niederländer wäre bei Weitem nicht der erste Hochbegabte, der in der Versenkung verschwindet, nachdem man in ihm einst den neuen Lionel Messi (36) gesehen hatte.

Genau auf diesem Weg befand sich Simons. Mit sieben Jahren ging er an die Akademie des FC Barcelona, mit 16 wechselte er unter großem Drama und angeblich auf Druck seines Umfelds nach Paris. Rückblickend ein guter Transfer.

"Ich kam mit 17 in die erste Mannschaft zu all den erfahrenen Spielern: Neymar, Messi, Ramos, Marquinhos, Mbappé", sagte Simons dem Kicker. "Das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe in dieser Zeit gesehen und gelernt, was man tun muss, wenn man etwas erreichen will."