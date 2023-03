Die Stars von morgen live: ProSieben und Sat.1 zeigen alle U21-EM-Spiele

Ähnlich begeistert wie Rosemann zeigt sich "ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Wir freuen uns darauf, die 'jungen Wilden' auch in den nächsten Jahren zu begleiten. Mit der Fußball-Bundesliga und diesem langfristigen Vertrag mit der UEFA bleibt 'ran' eine Top-Adresse in der Fußball-Liveberichterstattung."

Ob es zum Endspiel kommt, sehen wir schon bald, denn vom 21. Juni bis 8. Juli findet in diesem Jahr die U21-EM in Rumänien und Georgien statt.

Tatsächlich hat die deutsche U21-Nationalmannschaft eine Art "Jubel-Abo" mit im Gepäck. In den letzten drei Europameisterschaften standen sie alle dreimal im Finale. Nur einmal mussten sie sich mit dem Vize-Titel zufriedengeben.

Guy-Laurent Epstein, Marketing Direktor der UEFA, sieht in der Zusammenarbeit eine Chance, den U21-Sport für die Zuschauer interessanter zu machen: "Mit den reichweitenstarken TV-Sendern und digitalen Plattformen wird die Seven.One Entertainment Group den deutschen Fußballfans mit der Übertragung spannender Spiele der UEFA U21 EURO viel Freude bereiten."

In der kommenden EM 2023 spielt die DFB-Auswahl in der Vorrunde in Gruppe C gegen Tschechien, Israel und - ewig junger Klassiker - England.