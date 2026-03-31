Pyro-Attacke auf Hotel! Was es mit dieser Aktion auf sich hat
Pristina (Kosovo) - Unruhige Nacht vor dem Alles-oder-nichts-Spiel: Mit einer lautstarken Gaga-Aktion haben Unbekannte versucht, die türkischen Fußball-Nationalspieler aus dem Schlaf zu reißen.
Vor dem Teamhotel in der heimischen Hauptstadt brannten mutmaßliche Kosovo-Anhänger in der Nacht zum Mittwoch ein ganzes Munitionslager an Pyrotechnik ab.
Mehrere Videos im Netz zeigen explodierende Raketen, die über Minuten hinweg den Himmel erhellen und teils in Richtung der Hotelfassade fliegen, begleitet von zahlreichen Böllern, die weithin hörbar sind.
Nach Angaben mehrerer Medien sollen dabei jedoch keine Sicherheitskräfte vor Ort gewesen sein, sodass die "Pyromanen" ungestört zünden und anschließend unbehelligt entkommen konnten.
Kosovo träumt von erster WM-Teilnahme
Ob die Raketen ihr Ziel, das türkische Team um Real-Madrid-Juwel Arda Güler (21) aus dem Schlaf zu reißen, erreicht haben, bleibt offen.
Sicher ist jedoch, dass die Kosovaren offenbar nichts unversucht lassen, um die Gäste vor dem Duell am Dienstagabend (Anpfiff 20.45 Uhr) aus dem Konzept zu bringen.
Für die Hausherren geht es nämlich um den mit Abstand größten Erfolg ihrer noch jungen Fußballgeschichte. Seit der Unabhängigkeit vor rund 20 Jahren und dem UEFA-Beitritt 2016 wartet das Land auf die erste WM-Teilnahme. Mit einem Sieg wäre das Ticket gelöst, die Freude im Land mit Sicherheit grenzenlos.
Titelfoto: X, @barknedit