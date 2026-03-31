Pyro-Attacke auf Hotel! Was es mit dieser Aktion auf sich hat

Pristina (Kosovo) - Unruhige Nacht vor dem Alles-oder-nichts-Spiel: Mit einer lautstarken Gaga-Aktion haben Unbekannte versucht, die türkischen Fußball -Nationalspieler aus dem Schlaf zu reißen.

Vor dem Mannschafts-Hotel der Türken wurden Raketen und Böller gezündet. © X, @barknedit

Vor dem Teamhotel in der heimischen Hauptstadt brannten mutmaßliche Kosovo-Anhänger in der Nacht zum Mittwoch ein ganzes Munitionslager an Pyrotechnik ab.

Mehrere Videos im Netz zeigen explodierende Raketen, die über Minuten hinweg den Himmel erhellen und teils in Richtung der Hotelfassade fliegen, begleitet von zahlreichen Böllern, die weithin hörbar sind.

Nach Angaben mehrerer Medien sollen dabei jedoch keine Sicherheitskräfte vor Ort gewesen sein, sodass die "Pyromanen" ungestört zünden und anschließend unbehelligt entkommen konnten.