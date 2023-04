Rassismus-Eklat in Italien: Schon wieder trifft es Romelu Lukaku

Für diese Geste muss er vorzeitig vom Platz: Inter Mailand-Stürmer Romelu Lukaku (29). © Fabio Ferrari/LaPresse via AP/dpa

Lukaku reagierte in einem Instagram-Post auf das Erlebnis. "Die Geschichte wiederholt sich", schrieb der 29-Jährige und bezog sich auf Vorfälle 2019 und 2023. "Ich hoffe, dass die Liga diesmal wirklich etwas tut. Dieses schöne Spiel sollte von jedem genossen werden können", fügte er hinzu.

In dem Traditionsduell hatte Lukaku in der Nachspielzeit per Handelfmeter zum 1:1-Endstand getroffen und dann in Richtung der Juve-Fans gejubelt: Er salutierte mit der rechten Hand an der Stirn und legte den Zeigefinger der linken Hand auf die Lippen.

Der Schiedsrichter wertete dies als Provokation und stellte Lukaku mit dessen zweiter Gelben Karte vom Feld.

"Bevor, während und nach dem Strafstoß wurde Romelu Opfer von feindseligen und widerlichen rassistischen Beschimpfungen", sagte Manager Yorkmark und kritisierte den Schiedsrichter für den Platzverweis. Der Vorfall müsse nun genutzt werden, um gegen Rassismus vorzugehen "und nicht, das Opfer der Schmähung zu bestrafen".

Wegen eines Handgemenges nach dem Schlusspfiff sahen auch Inters Torhüter Samir Handanovic und Turins Torschütze Juan Cuadrado die Rote Karte. Alle drei Profis sind für das Rückspiel am 26. April gesperrt.