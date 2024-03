Reform im Fußball: Sechs-Sekunden-Regel für Torhüter soll angepasst werden!

Loch Lomond (Schottland) - Am Samstag tagt am schottischen See Loch Lomond das IFAB (International Football Association Board) und diskutiert mehrere Regeländerungen im internationalen Fußball. Unter anderem auf der Tagesordnung: Die Testphase der Blauen Karte und die Modifizierung der Sechs-Sekunden-Regel für Torhüter.