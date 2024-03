1:0 in Meuselwitz: Mit diesem Spielzug landet Cottbus im Windschatten des Spitzenreiters!

Der FC Energie Cottbus hat am Sonntag mit 1:0 beim ZFC Meuselwitz gewonnen und den BFC Dynamo von Rang zwei in der Regionalliga Nordost verdrängt.

Von Carsten Jentzsch

Meuselwitz - Mit einem knappen 1:0-Sieg (0:1) beim ZFC Meuselwitz konnte sich der FC Energie Cottbus am Sonntag drei Punkte sichern. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz (58) verdrängte damit den BFC Dynamo von Rang zwei in der Fußball-Regionalliga Nordost. Der Hauptstadt-Klub musste bereits am Vortag eine 1:3-Heimpleite (1:0) gegen Chemnitz hinnehmen.

Ein Treffer reichte Cottbus um Offensivkraft Timmy Thiele (32, im Kopfballduell links) zum Sieg. © IMAGO / Mario Jahn 43. Minute und der Ball liegt plötzlich im Netz - jedoch nicht im Cottbuser Kasten! Dabei hatte es Meuselwitz bis hierhin eigentlich gut gemacht - insbesondere in der ersten halben Stunde! Ein Treffer für die Gastgeber - zum Beispiel von Andy Trübenbach (32) in der 15. Minute - wäre hier absolut nachvollziehbar gewesen. Stattdessen aber traf Cottbus - am Ende sollte es in der bluechip Arena sogar der einzige Treffer des Tages bleiben. Der Sieges-Spielzug kurz zusammengefasst: Über rechts nahm Maximilian Krauß (27) mitsamt Doppelpass-Spiel das Tempo auf, gab die Kugel dann weiter nach vorn ab. Es folgte eine scharfe, flache Hereingabe in den Sechzehner, wo Tim Heike (24) den Ball flach einschob. Viel passierte im restlichen Spiel nicht mehr - bis zur Schlussphase! Da ging die Unterhaltungskurve nochmal steil nach oben. Regionalliga Regionalliga-Trainer hat die Nase voll von seinem Team - und wechselt viermal in Minute 40! Da wäre beispielsweise der Schuss von Timmy Thiele (32), der auf 2:0 hätte erhöhen können, jedoch verzog (87.). Und dann Alarmstufe Rot in der Nachspielzeit rund um das Cottbus-Gehäuse.

Nachschuss knapp vorbei