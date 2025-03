20 Stunden vorm nächsten Spiel: VFC Plauen schmeißt Trainer Oswald raus

Plauen - Nach fast fünf Monaten ohne Sieg ist Schluss für Trainer Karsten Oswald (49) beim VFC Plauen. Der Tabellenletzte zog am Freitag, 20 Stunden vorm nächsten Punktspiel beim Abstiegsmitkonkurrenten Viktoria Berlin, die Reißleine und setzte den 49-Jährigen vor die Tür. Zumindest der Zeitpunkt irritiert vor so einer wichtigen Partie mächtig.

VFC-Trainer Karsten Oswald (49) muss nach fünf Monaten ohne Sieg gehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das 1:0 in Luckenwalde am 27. Oktober 2024 war der letzte Dreier für die Vogtländer, danach gab es in zehn Begegnungen nur noch einen Zähler. Jetzt, vor dem anstehenden Spiele-Marathon mit sechs Partien in 20 Tagen, wollte der Verein einen neuen Impuls setzen.

"Karsten, wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz und alles, was du für den Verein geleistet hast", ließ der VFC mitteilen.

Die 0:2-Niederlage am Mittwoch daheim gegen den FSV Zwickau war das letzte Spiel für Oswald.

Plauen ist Schlusslicht, hat zwei Spiele und drei Punkte weniger als der Vorletzte Luckenwalde. Fünf sind es auf den Drittletzten Eilenburg, es ist also noch alles möglich.