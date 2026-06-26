Von Aue zum Meister! Pikanter Wechsel innerhalb Sachsens

Leipzig/Aue-Bad Schlema - Für den Angriff hat sich der 1. FC Lokomotive Leipzig mit Ricky Bornschein (26) verstärkt. Pikant: Er wechselt vom neuen Ligakonkurrenten FC Erzgebirge Aue in die Messestadt.

Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth (39, l.) begrüßt Aues Ex-Stürmer Ricky Bornschein (26). © 1. FC Lok Leipzig

Nach zwei Jahren Aue, bei dem ihm in 37 Partien zehn Tore und vier Vorlagen gelangen, verlässt der gebürtige Naumburger den Schacht. Sein neuer Arbeitgeber ist zugleich einer von Aues größten Kontrahenten um die Regionalliga-Meisterschaft: Lok Leipzig.

Weil Stefan Maderer (29, SV Sandhausen) und Luc Elsner (22, Magdeburg II) durch ihre Abgänge Sturmstellen freigeräumt haben, war der Platz für Bornschein da.

Der 1,93 Meter große Mittelstürmer habe "in all seinen Stationen nachgewiesen [...], dass er Tore schießen kann", sagt Sportdirektor Toni Wachsmuth (39).

Und die Stationen sind ungewöhnlich: Bis Januar 2023 kickte Bornschein in Sachsen-Anhalt. Dann ging es zur Zweitvertretung von Greuther Fürth, ehe es 18 Monate später Aue wurde.