CFC-Angreifer Damer vor heißem Derby in Zwickau: "Mit klarem Kopf immer dabei sein!"

Chemnitz - In der Regionalliga lief es für CFC -Offensivmann Leon Damer (25) noch nicht wie erhofft. Im Landespokal-Achtelfinale ließ er seine Klasse aufblitzen. Das erste Tor beim Reichenbacher FC (6:0) fiel nach Damers Hereingabe. Das 2:0 erzielte er mit einem direkten (und unhaltbar abgefälschten) Freistoß.

2023 wechselte der Offensivspieler Leon Damer (25) vom Halleschen FC nach Chemnitz. © picture point/Sven Sonntag

Bereits beim 7:0 gegen Blau-Weiß Leipzig (2. Runde) hatte der 25-Jährige einen Freistoß versenkt. In der Liga wartet Damer dagegen seit Anfang Februar auf einen Treffer. Damals siegte der CFC 2:0 bei Viktoria Berlin.

"In meiner Situation tat mir das Tor in Reichenbach brutal gut. Dass ich mal wieder so ein Erfolgserlebnis hatte, fühlte sich echt gut an", sagte der Angreifer.

In den letzten acht Ligaspielen kam Damer siebenmal von der Bank, meistens in der Schlussviertelstunde. In Reichenbach durfte er von Beginn an ran.

Damer: "Ich mache einfach weiter, dann kommen hoffentlich auch wieder mehr Minuten in der Liga dazu und mehr Scorerpunkte."