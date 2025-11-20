CFC-Angreifer Damer vor heißem Derby in Zwickau: "Mit klarem Kopf immer dabei sein!"
Chemnitz - In der Regionalliga lief es für CFC-Offensivmann Leon Damer (25) noch nicht wie erhofft. Im Landespokal-Achtelfinale ließ er seine Klasse aufblitzen. Das erste Tor beim Reichenbacher FC (6:0) fiel nach Damers Hereingabe. Das 2:0 erzielte er mit einem direkten (und unhaltbar abgefälschten) Freistoß.
Bereits beim 7:0 gegen Blau-Weiß Leipzig (2. Runde) hatte der 25-Jährige einen Freistoß versenkt. In der Liga wartet Damer dagegen seit Anfang Februar auf einen Treffer. Damals siegte der CFC 2:0 bei Viktoria Berlin.
"In meiner Situation tat mir das Tor in Reichenbach brutal gut. Dass ich mal wieder so ein Erfolgserlebnis hatte, fühlte sich echt gut an", sagte der Angreifer.
In den letzten acht Ligaspielen kam Damer siebenmal von der Bank, meistens in der Schlussviertelstunde. In Reichenbach durfte er von Beginn an ran.
Damer: "Ich mache einfach weiter, dann kommen hoffentlich auch wieder mehr Minuten in der Liga dazu und mehr Scorerpunkte."
CFC-Offensivmann Damer vor dem Bezirksderby: "Wir haben alle richtig Bock"
Aktuell haben in der Offensive andere die Nase vorn. Damer steht bereit, wie das Spiel im Vogtland gezeigt hat: "Am Ende des Tages ist es Leistungssport. Du musst mit klarem Kopf immer dabei sein. Da braucht dich niemand aufzubauen. Das mache ich mit mir selbst aus. Ich arbeite hart an mir weiter und werde stärker zurückkommen. Davon bin ich fest überzeugt."
Am Samstag reist das Team von Trainer Benjamin Duda (37) zum FSV Zwickau.
Die Vorfreude auf das heiße Duell steigt, auch bei Damer: "Ich habe schon einige Derbys gespielt. Es ist immer wieder geil, in einem stimmungsvollen Stadion zu spielen. Wir haben alle richtig Bock."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg